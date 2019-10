Meci de cosmar pentru Ionut Radu: Numar record de goluri incasate de portarul roman in primele 8 etape din Serie A

Ziare.

In etapa a 8-a din Serie A, grifonii, cu goalkeeperul roman titular, au fost invinsi in deplasare de Parma, cu 5-1.Kucka (min.38), Cornelius (min.42, 45 si 50) si Kulisevski (min.79) au marcat golurile intalnirii.Cu toate ca a incasat 5 goluri, Ionut Radu nu a avut mare vina la reusitele gazdelor."Are o responsabilitate limitata la golurile Parmei. Nu s-a facut, insa, nici remarcat cu vreo parada", scrie Tuttomercatoweb.com, care i-a acordat nota 5.5 lui Ionut Radu.Genoa ocupa penultimul loc in clasament, cu doar 5 puncte stranse in primele 8 etape.Nu mai putin de 20 de goluri a incasat Ionut Radu in acest sezon din Serie A, la care si adauga si unul primit in Cupa Italiei.Vezi si: Presa din Italia anunta ca Inter i-a stabilit pretul lui Ionut Radu: Motivul pentru care gruparea "nerazzurra" renunta la portarul roman I.G.