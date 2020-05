Oferta de ultima ora pentru Ionut Radu

Ziare.

Udinese s-ar putea desparti de actualul sau titular intre buturi, argentinianul Juan Musso. In cazul plecarii lui Musso, prima optiune pentru gruparea friulana este un compatriot al acestuia, Agustin Rossi, imprumutat de Boca Juniors la alta formatie argentiniana, mai modesta Lanus.Udinese ia in calcul si aducerea lui Ionut Radu. Romanul, care pe 28 mai va implini 23 de ani, a fost cedat de Inter la Parma pana pe 30 iunie, dupa accidentarea suferita de portarul titular al acestei echipe, Luigi Sepe. In vara lui 2018, Radu a fost imprumutat la Genoa , unde si-a pierdut locul intre buturi la inceputul acestui an.Goalkeeperul roman nu a apucat sa debuteze la Parma. Serie A a fost intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus.Alte variante pentru poarta lui Udinese sunt Alesssio Cragno si Simone Scuffet (Spezia).