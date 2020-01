Presa din Franta anunta transferul lui Ionut Radu

Ziare.

com

Goalkeeperul roman, dezamagit ca a ajuns rezerva dupa aducerea lui Mattia Perin, se va transfera in Franta, la Nice.Site-ul Les Transferts anunta ca Inter si Nice au ajuns la un acord pentru imprumutul pentru 18 luni al portarului in varsta 22 de ani.La Nice, Ionut Radu ii va lua locul lui Walter Benitez, al carui contract expira in vara.De altfel, si impresarul lui Ionut Radu, Oscar Damiani, a anuntat, in weekend, ca se afla la Nisa pentru a negocia transferul acestuia.Vezi: Ionut Radu si-a gasit echipa in Franta 10 e locul ocupat de Nice in clasamentul din Ligue 1, cu 29 de puncte stranse in 21 de etape.I.G.