Probleme pentru Ionut Radu: Anuntul facut luni de impresarul sau

Goalkeeperul roman si-a pierdut postul de titular dupa venirea lui Mattia Perin, iar agentul jucatorului, Oscar Damiani, anunta ca jucatorul in varsta de 22 de ani nu va accepta sa fie rezerva."Radu a fost cel mai bun jucator al lui Genoa si cu siguranta ca nu va accepta sa fie optiunea a doua, cu tot respectul pentru Perin", a spus Damiani intr-un interviu pentru Radio Rai."Vom analiza situatia in aceasta luna si trebuie sa gasim o solutie, pentru ca reprezinta o problema. Poate se va intoarce la Inter", a completat impresarul italian.Vezi si: Ionut Radu, tras pe linie moarta in Italia Ionut Radu joaca la Genoa sub forma de imprumut de la Inter.18 meciuri a jucat Radu pentru Genoa in acest sezon, in care a incasat 36 de goluri.15 milioane de euro e cota portarului roman, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.