Romanul Radu, in topul celor mai buni portari din Serie A

Goalkeeperul celor de la Genoa se afla pe locul 5 in clasamentul paradelor decisive. Sport.ro scrie ca Radu a reusit nu mai putin de 119 interventii salvatoare in acest sezon, remarcandu-se ca unul dintre cei mai buni portari ai campionatului.Lider al clasamentului este Luigi Sepe, de la Parma, cu 139 de interventii, acesta fiind urmat de Salvatore Sirigu (Torino, 131 parade), Juan Musso (Udinese, 127 parade) si Bartolmiej Dragowski (Fiorentina, 121 parade).Andrei Radu nu va mai ramane la Genoa prea mult timp, el urmand a reveni in vara la Inter Milano, echipa ce a platit 12 milioane de euro in schimbul sau si l-a trimis apoi sa joace sub forma de imprumut la "lanterna rosie" din Serie A.