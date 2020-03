Un jucator din nationala Romaniei, pe cale sa prinda un transfer important

Ziare.

Conform Sempre Inter , Radu ar putea ajunge din vara la o alta echipe din Serie A, Udinese Inter Milano l-ar putea ceda aici, in conditiile in care este interesata sa il achizitioneze pe portarul lui Udinese, Juan Musso.Udinese vrea 20 de milioane de euro pentru Musso, dar Inter vrea sa il cedeze si pe Radu pentru a mai scadea pretul.Ionut Radu a plecat de la Genoa in iarna, nemultumit ca nu mai era titular, si a fost imprumutat la Parma.Totusi, nici aici nu a avut mai mult noroc si a prins doar doua meciuri , ambele in Cupa Italiei.C.S.