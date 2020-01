Ionut Radu, transfer la Parma: In vara revine la Inter si vrea sa fie titular

Ziare.

Agentul jucatorului roman a confirmat mutarea si a dezvaluit ca in vara el va reveni la Inter Milano si va incerca sa se impuna ca titular."A fost o operatiune rapida, Parma avea nevoie de un portar, iar Ionut este un jucator important. Este tanar, insa are deja 50 de meciuri in Serie A. Anul trecut a ajutat la salvarea celor de la Genoa, asa ca suntem multumiti de aceasta alegere.A avut multe oferte din strainatate, inclusiv de la Nice. Insa Inter a facut o alegere clara anul trecut atunci cand l-a cumparat de la Genoa si i-a oferit un contract pe cinci ani. Vor sa il pastreze. Speram sa ii ia locul lui Handanovic la Inter, acesta este unul dintre cei mai buni portari din lume. Vom vedea la finalul sezonului, daca revine la Milano va avea multe de invatat", a spus impresarul Oscar Damiani pentru Calciomercato Ionut Radu a evoluat in ultimul an si jumatate la Genoa, acolo unde a fost mai intai transferat si apoi imprumutat, dupa ce a fost rascumparat de Inter.El a ales sa plece de la echipa in aceasta iarna, dupa ce si-a pierdut locul de titular ca urmare a schimbarii antrenorului.Acum va juca pentru Parma pana la finalul sezonului, urmand ca apoi sa revina la Milano in incercarea de a se impune in fata veteranului Handanovic.