Ionut Radu, transferat de Parma - oficial

Ziare.

com

Formatia italiana a anuntat, joi seara, mutarea pe site-ul oficial."Clubul Parma Calcio anunta transferul sub forma de imprumut, pana la data de 30 iunie, al jucatorului Ionut Radu de la Genoa.Portarul va purta tricoul cu numarul 92", au transmis cei de la Parma.Ionut Radu apartine lui Inter Milano si a decis sa plece de la Genoa dupa ce noul antrenor al echipei l-a trimis pe banca de rezerve.Tanarul international roman se va lupta pentru titularizare la noua sa echipa cu mult mai experimentatul Luigi Sepe.La finalul acestui sezon, Radu va reveni la Inter pentru perioada de pregatire din vara, urmand ca apoi clubul din Milano sa decida daca il pastreaza in lot sau daca il trimite din nou la alta formatie sub forma de imprumut.M.D.