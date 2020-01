Italienii anunta un nou transfer pentru Ionut Radu: Iata la ce echipa l-ar putea ceda Inter

Ziare.

Fabrizio Romano, ziarist la Sky, a transmis luni ca Inter Milano, echipa care il are sub contract pe Radu, este gata sa il trimita pe roman la Parma.Ar fi vorba despre un imprumut pe jumatate de sezon, pana in vara, cand romanul ar urma sa revina la Milano pentru a se lupta pentru un loc de titular.Ionut Radu este nevoit sa isi caute o alta formatie pentru returul acestui sezon dupa ce noul antrenor al celor de la Genoa a decis sa il treaca pe linie moarta.Agentul portarului a dezvaluit ca exista un interes major pentru acesta mai ales din afara Italiei, insa Inter nu vrea sa renunte complet la el.De altfel, el a jucat in ultimele sase luni pentru Genoa sub forma de imprumut si tot asa vor sa il cedeze nerazzurrii.Ramane de vazut la ce echipa va ajunge Radu, cert fiind faptul ca acesta se va desparti de Genoa, nemultumit de statutul de rezerva.M.D.