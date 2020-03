Ionut Stroe, aviz favorabil la Ministerul Sportului: Cum stam cu pregatirile EURO 2020

Ziare.

La finalul audierilor care au avut loc la Camera Deputatilor, s-au inregistrat 22 voturi pentru, 5 impotriva si o abtinere din partea membrilor comisiilor.Anterior, la 18 februarie, Ionut Stroe primise aviz negativ pentru functia de ministru in Cabinetul Ludovic Orban dupa 10 voturi pentru, 5 impotriva si 12 abtineri.El a declarat, la audierile din comisii, ca pregatirile pentru gazduirea Campionatului European EURO 2020 la fotbal la Bucuresti sunt in linie dreapta.Stroe le-a transmis parlamentarilor ca linia ferata care va lega Gara de Nord de Aeroportul Otopeni va fi operationala in momentul desfasurarii EURO 2020."Suntem in linie dreapta cu toate pregatirile pentru EURO 2020. Chiar si fata de situatia expusa la audierile din urma cu doua saptamani. Avem vesti foarte bune de la Ministerul Transporturilor, in sensul in care am fost anuntati ca s-a reusit deblocarea situatiei liniei ferate Gara de Nord - Aeroportul Otopeni.Iar in acest moment suntem in grafic cu aceasta linie, care, daca lucrurile continua in acest fel, va fi operationala in momentul desfasurarii Campionatului European 2020. Practic, s-a ajuns la un acord cu acel hotel a carui curte era afectata de aceasta linie ferata.Din estimarile noastre, cel tarziu la sfarsitul lunii mai, lucrarile vor fi incheiate", a spus acesta."Sunt lucruri noi si in ceea ce priveste stadioanele.este ridicat, se lucreaza la instalatii. In tribune s-au montat 50% din suportii scaunelor, iar in cel mai scurt timp se vor monta scaunele. S-a eliberat deja spatiul pentru montarea gazonului si acum se lucreaza la sistemul de drenaj, la cel de substrat si la cel de incalzire. Ma astept ca la finalul lunii aprilie sa se treaca efectiv la montarea gazonului.are acum un grad de executie de aproape 70%. Structura metalica a acoperisului este realizata tot 70%, iar acum se lucreaza la tribuna oficiala. In luna mai cel tarziu vom avea si gazonul montat. Las-a ajuns la cota 0, acum se lucreaza la acele grinzi care acopera tribuna oficiala", a explicat el.De asemenea, Ionut Stroe a mentionat ca aeroporturile Baneasa si Otopeni vor fi gata sa primeasca delegatiile si suporterii la ora inceperii competitiei: "La Aeroportul Baneasa lucrarile sunt avansate, cateva delegatii ale tarilor participante la EURO 2020 au fost acolo si au vizitat si s-au declarat multumite. Constructorul a promis ca lucrarile vor fi finalizate la timp.La Aeroportul Otopeni s-a suplimentat capacitatea de control la frontiera si va fi un flux dedicat curselor charter care vor aduce suporterii la EURO 2020".