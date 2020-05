Ionut Stroe: Calea ferata Aeroportul Otopeni-Gara de Nord va fi gata pe 26 august

Ziare.

com

"Investitia care aduce Bucurestiul in secolul 21: calea ferata Aeroportul Otopeni-Gara de Nord, 'poarta de intrare in Bucuresti' pentru suporterii de la Euro2020 care va fi gata pe 26 august. Dar mult mai importanta e utilitatea generala", a transmis Stroe pe Facebook si a postat imagini din timul unei vizite pe santier.Si Gica Popescu a dat asigurari ca vom ajunge, in curand, de la Aeroportul Henri Coanda la Gara de Nord in doar 15 minute.Consilierul premierului Orban pentru organizarea Euro 2020, care a vizitat si el santierul, spune ca lucrarile la calea ferata care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord sunt gata in proportie de 70 la suta.