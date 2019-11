Situatie disperata in sportul romanesc: Sute de campioni nu s-au primit premiile!

Ziare.

"Mi-au fost sesizate aspecte care tin de intarzieri in ceea ce priveste plata premierii. Am aflat despre acest subiect din prima zi in care am ajuns la Ministerul Sportului. Pot sa va spun ca sunt sute de sportivi cu performante extraordinare care nu au primit banii, care asteapta premiile, iar in momentul de fata bugetul alocat acestor premieri este unul incomparabil mai mic decat necesarul evaluat la inceputul anului.Vom gasi solutii, bineinteles, iar in scurt timp veti vedea modul in care s-a construit acest sistem de premiere. Fac referire la sume, la prioritizari, pentru ca nu toate sporturile au relevanta si la restantele existente. Am premiat, in prima zi la minister, sportivi calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo care asteptau banii de luni de zile. Problema are un caracter amplu si mi-as dori sa modificam hotararea de Guvern care din punctul meu de vedere este usor nedreapta, iar cand spun nedreapta ma gandesc la a stabili anumite prioritati, a stabili si a clasifica tipurile de competitii", a spus Stroe, intr-o conferinta de presa.Ministrul Tineretului a mai spus ca si-a propus sa aduca la zi acest catalog ocupational cu meseriile din domeniul sportului, unde se vor regasi nu doar meseria de sportivi profesionisti, ci si altele care acum nu exista."Nu este un lucru foarte greu. Cel mai important lucru este insa ce se va intampla ulterior introducerii acestor meserii in acest catalog si ma refer la procesul de pregatire a viitorilor experti si oameni cu expertiza in sport. Acolo avem nevoie de imprumuturi din afara. Deja sunt in discutii cu cateva institutii", a mai explicat ministrul Ionut Stroe.