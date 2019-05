Irina Begu obtine o victorie categorica la Roland Garros

Irina Begu - Lin Zhu 6-1/ 6-1

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-1, 6-1, in mai putin de o ora de joc!Partida inceputa sub amenintarea ploii, de cateva ori picurand chiar la Paris, a fost una fara istoric, Irina dominand de la inceput pana la sfarsit.Lin Zhu, o sportiva fara rezultate notabile, n-a reusit sa faca fata ritmului romancei si a facut o multime de erori.Tot ce a putut sa faca jucatoarea din China a fost sa castige cate un game in fiecare dintre cele doua seturi, evitand o umilinta.Mai departe, pentru Begu urmeaza in turul al doilea un duel cu invingatoarea jocului dintre Karolina Muchova si Anett Kontaveit.13:08 -13:05 - Break Irina! Begu va servi pentru victorie!13:00 - Irina merge perfect in aceasta intalnire si este la doua game-uri de castigarea partidei!12:54 - Primul game pentru Lin Zhu, dupa ce a pierdut sapte la rand.12:48 - Break Begu! Romanca ajunge la sase gameuri castigate consecutiv!12:41 - Incepe excelent si setul al doilea sportiva noastra.12:37 -12:33 - Game Irina si romanca este aproape de cstigarea primului set. In tribune se deschid din nou umbrelele, ceea ce inseamna ca ploua din nou usor.12:28 - Inca un break pentru Begu si scorul devine 4-1.INFO: Simona Halep si Naomi Osaka au ajuns in complexul Roland Garros.12:21 - Game greu pentru Lin, insa chinezoaica puncteaza si ea pe tabela.12:16 - Game Begu si romanca se distanteaza in debutul partidei.12:13 - Irina incepe meciul cu break, iar la Paris a inceput sa ploua usor.12:09 - Incepe partida!12:00 - Cele doua sportive intra pe teren. La Paris vremea este decenta, desi se zaresc si npri amenintatori.INFO: Daca Irina ocupa locul 116 in clasamentul WTA la zi, adversara ei este ceva mai bine clasata, fiind pe pozitia 106.INFO: Irina Begu si Lin Zhu nu s-au intalnit niciodata pana acum in circuitul feminin.