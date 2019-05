Irina Begu se califica in turul 3 de la Roland Garros

Irina Begu - Karolina Muchova 1-6, 6-3, 6-4

Ziare.

com

Irina a inceput foarte slab acest meci si a pierdut primul set cu 6-1, in doar 34 de minute, dupa ce a fost condusa si cu 5-0.Lucrurile au luat insa o turnura diferita din setul secund, deoarece Irina a devenit mai agresiva si mai precisa si a reusit sa intoarca soarta partidei.Muchova a picat si a inceput sa devina tot mai nervoasa, in timp ce Irina a tratat cu calm finalul partidei, obtinand astfel calificarea in turul 3.Pentru Irina urmeaza un duel cu tanara Amanda Anisimova, o viitoare stea a tenisului feminin aflata pe locul 51 in clasamentul WTA, ce le-a eliminat de la Roland Garros pe Dominika Cibulkova si Aryna Sabalenka.Partida din turul trei va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Pentru calificarea in turul 3, Irina si-a asigurat un cec in valoare de 143 de mii de euro.15:49 - Muchova face rebreak si scorul devine 5-4.15:44 - Irina face break, are 5-3 si serveste acum pentru calificarea in turul 3!15:39 - Echilibrul continua, iar Irina conduce cu 4-3.15:36 - Muchova egaleaza la trei.15:32 - Game fara probleme pentru Irina, care conduce cu 3-2.15:30 - Se merge cap la cap in setul decisiv si scorul este 2-2.15:25 - Irina nu are emotii la serviciu in acest game si conduce cu 2-1.15:22 - Muchova reuseste sa egaleze la unu.15:18 - Irina isi face serviciul in startul setului decisiv.15:12 - Irina se distanteaza la 5-3 si se pregateste sa duca meciul in set decisiv.15:08 - Irina face break si conduce cu 4-3!15:03 - Irina salveaza o minge de break si scorul devine 3-3.15:00 - Muchova revine in avantaj si are 3-2.14:54 - Rebreak izbutit de tenismena din Cehia.14:50 - Break reusit de Irina Begu.14:45 - Irina reuseste sa-si faca serviciul si egaleaza la 1.14:40 - Munchova incepe bine si setul doi.14:30 - Game la 0 reusit de Karolina Muchova, aflata la doar un pas de castigarea primului set.14:26 - Irina reuseste cu mare dificultate sa faca un game.14:18 - Inceput dezastruos pentru Irina Begu, condusa cu 4-0 la 15 minute de la startul meciului.14:13 - Irina isi pierde din nou serviciul, iar Muchova se distanteaza la 3-0.14:11 - Karolina Muchova isi consolideaza breakul.14:06 - Break izbutit de tenismena din Cehia in debutul jocului.ora 14:02 - Incepe partida, cu Irina prima la serviciu.116 e locul ocupat de Irina Begu in clasamentul WTA, in timp ce jucatoarea din Cehia se afla pe pozitia 73.E prima intalnire directa intre cele doua.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.