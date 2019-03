Bianca Andreescu a invins-o pe Irina Begu la Miami dupa un meci electrizant

Ziare.

Ocupanta locului 24 WTA a revenit incredibil dupa ce a fost condusa cu 5-1 in setul secund si a salvat o minge de meci.Bianca s-a impus in cele din urma cu 4-6, 7-6 (2), 6-2 la capatul unei partide superbe.Dupa euforia victoriei din turneul de la Indian Wells, Bianca a intrat relaxata pe teren si i-a permis Irinei sa castige primul set cu 6-4.Totul parea ca merge struna pentru Irina, care a condus cu 5-1 in setul secund si a avut si o minge de meci. Doar ca, din senin, Bianca si-a recapatat focul interior, a inceput sa trimita mingile doar in teren si Irina s-a prabusit brusc.In cateva minute scorul devenise 6-5 pentru Bianca, iar Irina a cerut de urgenta interventia antrenorului. A ajuns la tie-break, dar nimic n-a mai putut-o opri pe Bianca.Setul decisiv a fost la discretia Biancai, cea care a ajuns astfel in turul 2, unde o va intalni pe Sofia Kenin, favorita numarul 32.23:57 - Bianca mai face un break, are 5-2 si acum serveste pentru calificare.23:53 - Bianca se distanteaza la 4-2.23:48 - Irina da semne de revenire si scorul este 3-2 pentru Bianca.23:45 - Bianca isi face si ea serviciul si conduce cu 3-1.23:39 - Irina isi face serviciul si intrerupe seria Biancai.23:36 - Bianca joaca stralucitor si conduce cu 2-0.23:32 - Bianca incepe setul decisiv cu un break la zero!23:30 - Bianca a cerut o pauza de toaleta si a stat aproximativ 10 minute la vestiar, in timp ce Irina a ramas pe teren.23:12 - Irina opreste seria Biancai si setul secund se decide la tie-break!23:08 - Bianca ia al cincilea game la rand si o conduce pe Irina cu 6-5!23:05 - Incredibil, Bianca mai face un break! Irina a condus cu 5-1, a avut minge de meci, dar acum scorul este 5-5!!!23:00 - Bianca isi face din nou serviciul si scorul devine 5-4! Irina serveste din nou pentru castigarea meciului, sub o mare presiune!22:57 - Irina rateaza o minge de meci, iar Bianca face break si scorul este 5-3!22:51 - Bianca isi face serviciul, dar acum Irina serveste pentru castigarea meciului.22:48 - Irina conduce cu 5-1 si e tot mai aproape de victorie!22:40 - Irina mai face un break si conduce cu 4-1.22:36 - Irina nu are emotii in acest game si conduce cu 3-1.22:31 - Irina face un nou break si conduce cu 2-1.22:25 - Bianca face rebreak la zero si scorul este 1-1.22:09 - Bianca isi face serviciul si ramane in set, dar acum Irina serveste pentru castigarea setului.22:05 - Bianca rateaza sansa de a face rebreak si scorul este 5-3 pentru Irina!21:56 - Bianca reuseste cel mai bun game al ei din acest meci si scorul este 4-3.21:53 - Irina continua evolutia foarte sigura si conduce cu 4-2.21:47 - Irina face un nou break si conduce cu 3-2.21:44 - Bianca face rebreak si egaleaza la doi.21:39 - Bianca isi face in premiera serviciul in acest meci.21:35 - Inca un game solid pentru Irina si scorul este 2-0!21:31 - Irina face breeak in primul game al meciului!21:26 - Bianca va servi prima in acest meci.21:17 - Meciul va incepe in cateva minute.Info:Irina ocupa locul 70 WTA , in timp ce Bianca este pe locul 24.Cele doua jucatoare s-au intalnit si in urma cu doua saptamani, la Indian Wells, cand Bianca s-a impus. Cealalta intalnire a avut loc in februarie 2018, la Fed Cup , si a fost castigata de Irina.La casele de pariuri , Bianca are cota 1.25 sa obtina o victorie in acest meci.Confruntarea e televizata de Digi Sport 2.