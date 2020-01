Duel suta la suta romanesc intre Sorana Cirstea si Irina Begu, dupa primele victorii din Australia

Ziare.

Dupa ce au inceput anul 2020 in China, la Shenzhen, Irina Begu si Sorana Cirstea au venit in Australia pentru a incepe pregatirea pentru Australian Open cu turneul de la Hobart.Acolo, ele joaca calificari si au inceput cu dreptul in noaptea de vineri spre sambata. Prima care a avut emotii a fost Irina Begu, care a trecut de Jennifer Elie din SUA cu 4-6, 7-6, 6-3, dupa o partida foarte grea, terminata in 2 ore si 26 de minute.Sportiva din Bucuresti de pe locul 101 WTA este favorita 11 in calificari la Hobart si in ultimul tur o va intalni, culmea, chiar pe Sorana Cirstea.Tenismena din Targoviste este cap de serie 1 la Hobart in faza calificarilor, iar in primul tur a dispus mai mult decat usor de australianca da Silva Fick, 534 in lume, scor 6-1, 6-0, dupa doar 55 de minute.Vom avea asadar un duel suta la suta romanesc la Hobart in calificari, un duel care este programat la ora 3 dimineata in Romania, in noaptea de sambata spre duminica.Turneul WTA de la Hobart (Australia) este dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.Intregul sezon WTA al tenisului mondial feminin este televizat pe DigiSport.