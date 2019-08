Gabriela Ruse, la o victorie de US Open. Begu si Bara, eliminate in calificari

Ziare.

Ruse a trecut in turul II al calificarilor de la Openul american de Jasmine Paolini, pe care a invins-o in doua seturi, scor 6-3, 6-1.Irina Begu n-a reusit sa ii faca fata Janei Cepelova, sportiva din Cehia reusind sa se impuna in doua seturi.Tot la fel de clar a pierdut si Irina Bara, ea cedand in fata unei jucatoare cu o cota mult mai buna, este vorba despre Kristen Flipkens.Pe tabloul principal de la US Open sunt direct calificate patru romance, Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea.M.D.