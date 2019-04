Irina Begu a fost invinsa in trei seturi de Pauline Parmentier si Franta - Romania se va decide in joc decisiv, la dublu

Ziare.

Scorul a fost 6-3, 2-6, 6-2, dupa o ora si 58 de minute de joc.Un singur break a decis prima mansa, una terminata in favoarea lui Pauline Parmentier, 53 WTA, dupa 40 de minute, set terminat cu scorul de 6-3. Nu a jucat rau Irina, a servit chiar bine pe alocuri, insa greselile nefortate facute pe serviciul rivalei sale din aceasta seara.Nu a renuntat insa Irina la marele sau vis, a tras aer in piept si a s-a resetat foarte bine de la inceputul mansei secunde. Un set doi care s-a vazut clar ca a apartinut in totalitate Irinei, care a dictat ritmul de la inceput pana la sfarsit.6-2, un set si mai scurt in comparatie cu primul, care s-a terminat in doar 38 de minute si care anunta un decisiv pe muchie de cutit.Inspirata sau nu, Pauline Parmentier a cerut o pauza de vestiar mai lunga intre seturile 2 si 3, o pauza care a ajutat-o enorm la debutul mansei decisive, caci a scos-o putin din ritmul acela foarte bun pe sportiva nascuta la Bucuresti, de pe 83 WTA.Iar sportiva din Franta a facut break din start si s-a distantat inca de la inceput, profitand parca si de o usoara moleseala a Irinei, care pe minut ce trecea nu isi mai regasea forma din setul secund, nu isi mai calibra deloc returul.Colac peste pupaza, Irina Begu s-a accidentat serios pe finalul meciului, imediat dupa ce Pauline s-a distantat la 5-2, calcand gresit si avariindu-si serios glezna dreapta.S-a terminat previzibil, 6-2, iar jocul acesta dintre Franta si Romania se va decide in meci decisiv, precum cel de la Ostrava, dintre Romania si Cehia. Atunci, Begu si Niculescu aduceau punctul decisiv pentru trupa noastra, in dauna cuplului lider mondial WTA.Dupa ultimele informatii aparute in sala de la Rouen, cuplul ales de Florin Segarceanu este cel dintre Simona Halep si Monica Niculescu, impotriva echipei Mladenovici/Garcia, campioana la Roland Garros in 2016.Ultima data cand cele doua romance jucau impreuna se intampla in 2016, cand bifau o finala neasteptata pe hardul Mastersului de la Montreal.Jocul cu numarul 5 din Franta va fi LIVE pe Ziare.com pe urmatorul link: