"Irina Begu a pierdut finala de la Szekesfehervar"

Sportiva noastra a pierdut duelul pentru trofeu cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, dupa doua ore si 47 de minute.Begu o invinsese pe Danka Kovinic (25 ani, 108 WTA ), a treia favorita, in primele lor doua confruntari, in 2010 la Bucuresti (ITF, 25.000 dolari), cu 6-2, 6-3, in primul tur, si la Dubai (ITF, 75.000 dolari), in 2012, in primul tur, cu 6-2, 6-2.Irina Begu a revenit in top 100 WTA dupa dupa performanta din Ungaria.