Irina Begu aduce prima victorie romaneasca in noul sezon WTA

Begu, 102 WTA , s-a impus in primul tur al calificarilor turneului WTA de la Shenzhen, China, intr-o disputa care s-a intins pe durata a trei seturi, scor 7-5, 3-6, 6-1, dupa 2 ore si 12 minute de joc, impotriva lui Stefanie Voegele din Elvetia, 119 in lume.Favorita 5 in calificari, romanca nascuta la Bucuresti va evolua duminica in ultimul tur cu sportiva din Cehia Barbora Krejcikova. Aceasta e pe locul 131 in lume si in primul tur a trecut de favorita 2, Nina Stojanovici din Serbia, scor 6-4, 2-6, 7-5.Begu o invinsese pe Voegele si in celelalte doua intalniri directe precedente, ambele in 2012, la Bucuresti si Linz, in Austria.Tot sambata, Monica Niculescu a pierdut in calificari la Shenzhen, iar Irina Bara si Ana Bogdan au pierdut de asemenea in calificari, la Auckland , in Noua Zeelanda.Va fi prima intalnire directa intre Begu si Krejcikova.Daca va avea un parcurs bun in China, Irina Begu poate reveni in prima suta mondiala WTA.Tot la Shenzhen este implicata si Raluca Olaru , care va face pereche la dublu alaturi de Jakupovici din Slovenia.Turneele WTA sut televizate in intregime pe DigiSport si in acest sezon.