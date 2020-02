Irina Begu castiga un trofeu la Cairo si revine in prima suta mondiala WTA

Ziare.

Begu, 118 WTA , a invins-o pe sportiva din Ucraina in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-2, dupa o partida foarte tensionata, care s-a intins pe durata a 2 ore si 25 de minute.O victorie care o urca pe Irina Begu din nou in top 100 WTA , pana pe 97, o urcare de 21 de locuri asadar.Turneul ITF de la Cairo a fost unul cu premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Romanca a primit 128 de puncte pentru acest succes si a ajuns la 677 de puncte in acest moment in clasament.Romania are in acest moment 4 jucatoare in top 100 WTA, pe Simona Halep pe 2, pe Sorana Cirstea pe 69 WTA, Patricia Tig pe 85 si acum pe Irina Begu, urcata pe 97.Tot duminica, alte doua tenismene din Romania au castigat trofee ITF, e vorba de Jacqueline Cristian la Trnava in Slovacia si Ilona Ghioroaie la Monastir in Tunisia.