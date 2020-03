Irina Begu cucereste trofeul de la Indian Wells 125k si continua forma sa excelenta din 2020

Ziare.

com

Begu, nascuta la Bucuresti, 104 WTA , a trecut in doua seturi de sportiva nipona (86 WTA , favorita 13 la IW), scor 6-3, 6-3, dupa o partida care a avut o durata de o ora si 26 de minute.Dupa aceasta victorie splendida, Begu va reveni in top 100 WTA si va ocupa incepand de luni pozitia cu numarul 81 mondial.Este al doilea trofeu din acest an pentru Irina, dupa cel de la Cairo, capitala Egiptului, tot un trofeu challenger, cu premii in valoare de 100.000 de dolari.A fost a sasea victorie la rand in minimum de seturi pentru Begu, care a inceput foarte bine acest an competitional, avand un bilant victorii/infrangeri de 15-4.Begu va evolua de acum in calificarile turneului Masters de la Indian Wells, tot pe aceleasi terenuri, primul turneu Masters de tip Premier Mandatory 5 din sezonul 2020.