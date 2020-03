Irina Begu elimina inca o favorita si se califica in semifinale la Indian Wells 125k

Ziare.

Sportiva romana s-a calificat, vineri noaptea, in semifinalele turneului Oracle Challenger Series - Indian Wells.In sferturile de finala, Irina a invins-o pe favorita numarul 9, Jessica Pegula, in doua seturi, scor 7-5, 6-1.E cea de-a treia favorita eliminata in aceasta saptamana de Irina Begu, dupa Taylor Townsend (fav.4) si Kristie Ahn (fav.14).In semifinale, tenismena noastra o va intalni pe ucraineanca Lesia Tsurenko.In cealalta semifinala de la Indian Wells 125k se vor intalni Vera Zvonareva si Misaki Doi.I.G.