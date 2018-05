Irina Begu elimina o favorita si se califica in turul trei de la Roland Garros

Ziare.

Scorul final a fost 6-3, 6-4, dupa un meci mult mai echilibrat decat pare prin prisma scorului.A fost o confruntare mereu pe muchie de cutit, in care Irina a avut nervii mai tari si mai multa inspiratie.Ultimul game al primului set a fost un adevarat thriller. A durat mai bine de 15 minute, dar Irina a fructificat a sasea minge de set si s-a impus cu 6-3.In setul secund, chinezoaica a inceput mai bine, a condus cu 3-1, dar Irina a reusit sa revina si sa obtina calificarea in turul trei.Pentru Irina urmeaza acum un meci dificil cu Caroline Garcia, ocupanta locului 7 in clasamentul WTA Partida va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata.Dupa calificarea in turul trei, Irina si-a asigurat un cec in valoare de 130 de mii de euro.21:34 - Irina rateaza o minge de meci, iar Zhang face break!21:25 - Irina face break si serveste pentru calificarea in turul trei!21:20 - Irina castiga al treilea game la rand si face 4-3.21:13 - Irina face rebreak si egaleaza la trei!21:08 - Irina isi face cu greu serviciul si scorul este 3-2 pentru Zhang.21:04 - Irina rateaza trei mingi de rebreak si Zhang are 3-1.21:00 - Zhang face break si conduce cu 2-1.20:55 - Zhang egaleaza la unu.20:50 - Irina isi face cu greu serviciul in startul setului secund.20:26 - Zhang face rebreak si scorul este 5-3 pentru Irina.20:22 - Irina face break si serveste pentru castigarea primului set!20:13 - Irina isi face cu greu serviciul si are 4-2.20:04 - Game rapid pentru Zhang, iar scorul devine 3-3.20:03 - Irina isi face serviciul si conduce cu 3-1.19:58 - Zhang isi face serviciul si scorul este 2-1 pentru Irina.19:55 - Irina se desprinde la 2-0 dupa un game foarte echilibrat.19:49 - Irina incepe meciul cu un break.19:45 - A inceput meciul!19:39 - Meciul va incepe cu Zhang la serviciu.19:35 - Cele doua jucatoare intra pe teren.19:15 - Meciul Irinei a fost mutat pe alt teren si va incepe in scurt timp!Info:Irina Begu ocupa locul 40 in clasamentul WTA , in timp ce Shuai Zhang este pe locul 27.Irina a castigat singura intalnire directa, ce a avut loc in 2014, la Madrid.Invingatoarea o va intalni in turul trei pe castigatoarea dintre Caroline Garcia si Shuai Peng.