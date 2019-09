Irina Begu, eliminata de la Tashkent: Sportiva noastra a avut un dialog aprins cu propriul antrenor

Ziare.

Sportiva noastra a fost invinsa de Tereza Martincova (135 WTA ), scor 6-7 (4), 6-4, 6-4.Irina a avut o cadere nervoasa in setul secund si a avut astfel si un dialog aprins cu propriul antrenor, caruia i-a reprosat faptul ca nu este pregatita, conform Digi Sport Irina Begu: Iti dai seama cat de praf sunt pregatita fizic?... Cat de praf!Artemon Apostu: OK, uite ce putem sa facem acuma ca sa gasim o solutie in momentul asta, ca esti acolo, esti in set. Incearca sa nu tai deloc energie din varful rachetei si de la ce faci din brat.OK? Incearca sa urci..Irina Begu: Nu mai pot sa imping in picioare, e simplu.Artemon Apostu: OK, OK, OK, stai mai putin la raliuri, poate, daca simti asta. Dar incearca, daca esti bine pe minge, sa iutesti, OK? Nu cu intentia de a da winner, da? Cat sa apesi suficient cat sa vina urmatoarea minge ok. Da? Incearca sa faci asta. Iute varful acolo si incerci usor sa intri...Irina Begu: Dar cu cat deschid unghiul mai mult, cu atat nu greseste si alearga mai mult. Trebuie sa-i dau numai pe mijloc.Artemon Apostu: Cu reverul poti sa faci asta, ok? Mai ales cand fixezi crossul ala cu ea, sa nu mai dai acolo, sa dai urmatoarea pe mijloc, pe forehand. Da? Incearc-o.In alta ordine de idei, Sorana Cirstea s-a calificat in turul 2 dupa ce a invins-o pe Denis Allertova cu 6-1, 6-4.C.S.