"Irina Begu, eliminata de Maria Sharapova in turul doi la Madrid"

iLo hizo! @MariaSharapova vence 7-5 y 6-1 a Begu y sigue lanzada en el #MMOPEN 💪🏻🎾 pic.twitter.com/1AOjkxLsAV - Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 7, 2018

Irina Begu - Maria Sharapova 5-7, 1-6

iEl punto del torneo! 🔥🔥🔥@MariaSharapova se desata en la Caja Magica y cierra el primer set (7-5) ante Begu. #MMOPEN pic.twitter.com/RZHhoWnWUo - Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 7, 2018

Tenismena noastra, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA, a fost invinsa de rusoaica Maria Sharapova (locul 52 WTA).Fostul lider mondial s-a impus in doua seturi, cu 7-5, 6-1, la capatul unei partide ce a durat o ora si 33 de minute.Irina, care in runda precedenta a eliminat-o pe Jelena Ostapenko, devine astfel cea de-a doua tenismena din Romania scoasa din competitie de rusoaica la Madrid, dupa ce in primul tur Masha a invins-o, tot in doua seturi, pe Mihaela Buzarnescu.Sportiva nascuta la Bucuresti a inceput bine partida, dar jocul agresiv al rusoaicei a facut diferenta si a rupt echilibru inainte de tie-break.In setul secund, Irina a debutat din nou cu break, insa avea sa fie singurul game castigat de tenismena noastra, surclasata categoric de Sharapova in ultimele puncte ale jocului.Pentru prezenta in turul doi al turneului patronat de Ion Tiriac, Irina Begu va fi recompensata cu un cec in valoare de 32.260 de euro si 65 de puncte WTA.16:18 - Irina pare ca a abandonat lupta, iar Sharapova castiga cel de-al treilea game consecutiv la 0.16:14 - Un nou game incheiat la 0 si Sharapova se distanteaza la 4-1.16:11 - Break la 0 al Mariei Sharapova, care arata o forma excelenta in aceste momente.16:08 - Sharapova e in continuare extrem de agresiva si preia conducerea si in acest set doi.16:05 - Rebreak reusit de rusoaica.16:00 - Irina incepe setul secund ca si pe primul, cu un break.15:55 - Maria Sharapova serveste prima in setul doi.15:42 - Echilibru se mentine intre cele doua tenismene, Irina urmand sa serveasca pentru a duce setul la tie-break.15:38 - Game excelent reusit de Irina, castigat la 0, si setul intra in "prelungiri".15:34 - Sharapova serveste bine si castiga game-ul, iar Irina e obligata sa-si faca serviciul pentru a ramane in set.15:30 - Tenismena noastra egaleaza la 4.15:25 - 3 game-uri la rand castigat de tenismena din Rusia, care preia pentru prima oara conducerea. Irina solicita interventia antrenorului ei.15:21 - Irina salveaza doua mingi de break, dar nu mai poate face nimic la cea de-a treia, iar Sharapova egaleaza la 3.15:12 - Sharapova joaca extrem de agresiv si reuseste sa-si faca din nou serviciul.15:08 - Ca si la meciul precedent, cu Jelena Ostapenko, Irina Begu serveste excelent si isi mentine avansul de un break.15:02 - Sharapova castiga game-ul si solicita apoi interventia antrenorului ei.14:56 - Game alb reusit de tenismena noastra, care conduce cu 2-0 in acest start de meci.14:53 - Irina incepe excelent meciul si reuseste breakul.14:48 - Maria Sharapova serveste prima.Partida va fi a doua pe arena centrala din cadrul complexului de la Madrid, Manolo Santana, si va fi transmisa in direct la TV de postul Digi Sport 2.Cele doua tenismene s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate confruntarile fiind castigate de rusoaica:2012, Madrid: 6-0, 6-3;2015, Wimbledon: 6-4, 6-3;2017, Tianjin: 6-4, 6-2.In primul tur, Irina Begu a invins-o pe Jelena Ostapenko, scor 6-3, 6-3, in timp ce Maria Sharapova a trecut de Mihaela Buzarnescu, cu 6-4, 6-1.Turneul de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 6,7 milioane de euro, se desfasoara in perioada 5-13 mai.