Irina Begu, eliminata in primul tur la Australian Open

Irina Begu - Kiki Bertens 1-6/ 4-6

Sportiva noastra a pierdut in doua seturi duelul cu olandeza Kiki Bertens, care s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4.Primul set a fost unul fara istoric, dominat copios de Bertens. Irina nu a reusit decat un game, mult prea putin pentru a putea emite pretentii.Actul secund a inceput in aceeasi maniera, cu doua breakuri reusite de Bertens, care s-a distantat rapid la 3-0 cu dublu break.Begu a revenit insa superb, a facut breakul si a luptat pana la final, parasind insa terenul invinsa in doua seturi.Pentru ca a evoluat pe tabloul principal de la Australian Open, Irina va primi 10 puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 90 de mii de dolari australieni.11:05 - Game si set, Kiki Bertens.10:35 - Bertens are doua breakuri in setul secund si conduce cu 3-0.10:20 - Kiki Bertens castiga fara niciun fel de emotie primul set.10:10 - Bertens domina aceasta disputa, insa diferenta la 4-1 e facuta de numai un break.09:50 - A inceput partida!09:48 - Bertens va fi prima la serviciu.