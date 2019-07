Irina Begu, eliminata in sferturi la Bucharest Open

Ziare.

Sportiva germana s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 6-2, dupa o ora si 57 de minute de joc.Irina nu a reusit sa repete evolutiile bune din meciurile precedente si a pierdut fara a castiga vreun set.Parcursul de la Bucharest Open ii aduce lui Begu 60 de puncte in clasamentul feminin si un cec in valoare de 5.900 de dolari.Cele 60 de puncte o vor ajuta totusi pe sportiva noastra sa revina in Top 100 WTA incepand de luni.M.D.