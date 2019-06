Irina Begu, eliminata in turul trei de la Roland Garros

Ziare.

Tenismena romana, aflata pe locul 116 in ierarhia WTA, a fost invinsa de americanca in varsta doar 17 ani, Amanda Anisimova.A fost 7-6 (6), 6-4 in favoarea sportivei de pe locul 51 WTA.Disputa dintre cele doua a durat o si 40 de minute si a stat sub semnul echilibrului. Irina a gresit, insa, mai mult, in timp ce Anisimova a dat dovata de o stapanire de sine impresionanta in ciuda varstei fragede.In turul urmator, americanca nascuta in Florida o va intalni pe Aliona Bolsova, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.143.000 de dolari si 90 de puncte in clasamentul WTA va primi Irina Begu pentru prezenta in turul trei la Openul Frantei.Anisimova acuza o accidentare la mana stanga si cere interventia medicilor.21:18 - Break reusit de americanca, iar aceasta va servi pentru meci.21:14 - Anisimova raspunde cu un game alb si avem din nou egalitate.21:11 - Game la 0 reusit de Irina, care ajunge la patru game-uri la rand castigate si preia conducerea in acest set doi.21:09 - Irina recupereaza cele doua servicii pierdute, iar scorul devine 3-3.21:04 - Tenismena noastra isi consolideaza breakul si se apropie la doar un game de americanca in varsta de doar 17 ani.20:57 - Irina recupereaza un break.20:52 - Anisimova mai face un break si are 3-0.20:47 - Anisimova incepe bine setul secund si are 2-020:28 - Irina isi face serviciul si primul set se decide la tie-break!20:23 - Anisimova trece iar in avantaj si are 6-5.20:20 - Irina salveaza o minge de set si scorul devine 5-5.20:13 - Game la zero pentru Anisimova si scorul este 5-4 pentru americanca.20:11 - Irina salveaza doua mingi de break si scorul este 4-4.20:06 - Anisimova revine in avantaj si conduce cu 4-3.20:03 - Game fara emotii pentru Irina si scorul devine 3-3.20:00 - Irina face rebreak si castiga al doilea game la rand.19:56 - Game la zero pentru Irina, dar americanca are 3-1.19:52 - Game cu ceva emotii pentru Anisimova, dar scorul devine 3-0.19:48 - Anisimova face break si conduce cu 2-0.19:44 - Anisimova isi face serviciul fara emotii si are 1-0.19:37 - Anisimova va servi prima in acest meci.19:30 - Jucatoarele intra pe teren.19:10 - Meciul Irinei va incepe in cateva minute.18:59 - Meciul a fost mutat pe alt teren si va incepe dupa ora 19:20!18:48 - Tocmai s-a incheiat primul set din meciul de baieti programat inaintea duelului Irinei. Ramane de vazut daca partida Irinei va fi mutata pe alt teren sau va incepe aici, cu riscul de a fi amanata.18:00 - Din cauza programului incarcat, exista posibilitatea ca meciul sa fie amanat sau mutat pe un alt teren. Ramaneti alaturi de noi.Irina ocupa locul 116 WTA, in timp ce Anisimova este pe locul 51.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua jucatoare.La casele de pariuri, Anisimova e favorita, avand cota 1.4 sa obtina o victorie.Partida este televizata de EuroSport Romania.