Irina Begu, invinsa de ocupanta locului 523 in clasamentul WTA!

Tenismena romana a fost eliminata inca din runda inaugurala a turneului de la Nuremberg, fiind invinsa de ocupanta locului 523 in clasamentul WTA, Anna-Lena Friedsam.Jucatoarea din Germania, beneficiara a unui wild card, s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3, la capaul unui joc care a durat doua ore.Tot astazi si tot in primul tur de la Nuremberg vor evolua alte doua tenismene romane, Sorana Cirstea si Laura Ioana Paar.Sorana Cirstea o va infrunta pe favorita numarul 6, belgianca Kristen Flipkens, in timp ce Laura Ioana Paar, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, o va infrunta pe olandeza Quirine Lemoine.Pentru prezenta in prima runda la Nuremberg, Irina Begu va fi recompensata cu un cec in valoare de 2.100 de dolari si 1 punct in ierarhia WTA.Saptamana viitoare, Begu, ajunsa pe locul 118 WTA, va evolua la Roland Garros.I.G.