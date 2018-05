"Irina Begu, invinsa dramatic de Angelique Kerber in turul doi de la Roma"

Ziare.

Sportiva noastra a cedat dupa mai bine de doua ore de joc, cu 6-3, 5-7, 5-7.Startul meciului a fost echilibrat, dar Irina a reusit sa se desprinda in finalul primului set, pe care l-a castigat cu 6-3 dupa ce a facut doua break-uri la rand.In setul secund, Kerber a luat un avantaj rapid, Irina a avut o revenire in game-ul cu numarul zece, dar si-a pierdut apoi imediat serviciul si soarta confruntarii a fost transata in setul decisiv.Cu moralul zdruncinat, Irina si-a pierdut rapid serviciul in setul decisiv, dar a gasit puterea sa revina, dupa ce a luptat pentru fiecare minge la intensitate maxima.A ratat insa o minge de break si, implicit sansa de a conduce cu 5-3. Irina a mai avut insa o revenire incredibila, a egalat la 5, dar si-a pierdut din nou serviciul si apoi a cedat si partida.Mai departe, Kerber o va intalni pe Maria Sakkari in optimile de finala, jucatoarea care a eliminat-o pe Karolina Pliskova.Partida cu ocupanta locului 42 WTA va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata.18:37 - Kerber face break si serveste din nou pentru castigarea meciului!18:30 - Dubla greseala comisa de Kerber si scorul devine 5-5! Ce final avem!!!18:29 - Irina rateaza prima minge de break, dar mai obtine inca una!18:28 - Minge de break pentru Irina!18:24 - Kerber face break si va servi pentru castigarea meciului!18:18 - Irina rateaza o minge de break si scorul devine 4-4! Un moment crucial, sa vedem cum trece Irina peste aceasta ratare!18:11 - Irina isi face superb serviciul si conduce cu 4-3! Se joaca intens, pentru fiecare punct. Avem parte de un final superb!18:07 - Irina face rebreak si egaleaza la trei!18:03 - Irina isi face din nou serviciul, iar Kerber conduce cu 3-2.17:59 - Kerber conduce cu 3-1.17:52 - Irina isi face serviciul si Kerber are 2-1.17:49 - Kerber se distanteaza la 2-0.17:45 - Kerber incepe setul decisiv cu un break!17:34 - Kerber face break si trece in avantaj, 6-5! Nemtoaica serveste din nou pentru a trimite meciul in decisiv!17:29 - Irina face break si egaleaza la 5!17:24 - Irina iese cu bine dintr-o situatie complicata, e 5-4 pentru Kerber, iar nemtoaica serveste acum pentru a trimite meciul in set decisiv.17:21 - Kerber face 5-3 si presiunea este acum pe Irina.17:15 - Irina isi face serviciul si scorul este 4-3 pentru Kerber.17:12 - Irina rateaza doua mingi de break, iar Kerber face 4-2.17:08 - Irina isi face cu greu serviciul si scorul este 3-2. Kerber joaca insa din ce in ce mai bine.17:04 - Game la zero reusit de Kerber si scorul este 3-1.17:00 - Game dramatic, cu multe rasturnari de situatie, dar Kerber face break si are 2-1!16:51 - Irina face rebreak la zero si scorul este 1-1!16:48 - Irina are 40-0, dar pierde cinci puncte la rand si Kerber incepe setul secund cu un break!16:35 - Game alb pentru Irina, care conduce cu 5-3!16:31 - Irina face break si conduce cu 4-3!16:28 - Game fara emotii pentru Irina si scorul este 3-3.16:24 - Echilibrul continua, iar Kerber conduce cu 3-2.16:20 - Game foarte echilibrat, dar Irina egaleaza la doi.16:14 - Irina rateaza o minge de break, iar Kerber face 2-1.16:10 - Irina reuseste sa egaleze la unu.16:05 - Inceput echilibrat, dar Kerber isi face serviciul si are 1-0.15:57 - Meciul va incepe cu Kerber la serviciu.15:55 - Cele doua jucatoare au iesit pe teren.15:42 - S-a terminat meciul dintre Keys si Vekici, urmeaza in cateva minute confruntarea dintre Irina si Angelique.Info:Irina ocupa locul 41 in clasamentul WTA, in timp ce Kerber este pe locul 12.Scorul in intalnirile din circuitul WTA este 3-2 in favoarea jucatoarei din Germania.Partida este televizata de postul Digi Sport 2.