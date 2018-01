Irina Begu, invinsa in turul doi de la Australian Open

Ziare.

Sportiva noastra a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (3), dupa o partida ce a durat aproximativ doua ore.A fost un meci destul de echilibrat, in care Irina a ratat o multime de sanse de break.In primul set, Martici a avut 5-2, Irina s-a apropiat la un singur game si a avut serviciul, insa croata a incheiat cu un break.Apoi, Irina a inceput mai bine setul secund, a avut trei sanse de a trimite meciul in decisiv, dar in cele din urma croata s-a impus la tie-break.Sportiva noastra paraseste proba de simplu cu un cec in valoare de 80 de mii de dolari australieni, aproximativ 62 de mii de dolari americani.Dupa eliminarea Irinei Begu, Romania le mai are in proba de simplu pe Simona Halep Sorana Cirstea si Ana Bogdan, care vor evolua joi in turul doi.05:59 - Martici face break si setul secund se decide la tie-break!05:58 - Irina salveaza mingea de break, dar croata mai obtine inca una!05:56 - Irina rateaza si a treia minge de set, iar Martici are minge de break acum!05:54 - Martici salveaza si a doua minge de set, dar Irina o obtine si pe a treia!05:53 - Croata salveaza prima minge de set, dar Irina mai obtine inca una!05:51 - Minge de set pentru Irina!05:47 - Irina face break, are 6-5 si serveste acum pentru a trimite meciul in decisiv!05:42 - Irina intrerupe seria lui Martici si egaleaza la cinci.05:38 - Irina rateaza o minge de break, iar Martici conduce cu 5-4.05:34 - Martici face rebreak si egaleaza la patru.05:30 - Isi face si Martici serviciul dupa un game rapid.05:27 - Game fara emotii pentru Irina, care conduce cu 4-2.05:22 - Martici isi face serviciul, iar Irina are 3-2.05:19 - Irina salveaza trei mingi de rebreak dupa un game de aproape 10 minute si conduce cu 3-1.05:08 - Irina face break si conduce cu 2-1.05:05 - Irina isi face serviciul si egaleaza.05:01 - Begu rateaza doua sanse de break, iar Martici are 1-0 in setul secund.04:48 - Irina face break si se apropie la un snigur game!04:46 - Irina salveaza trei mingi de set si scorul devine 5-3.04:36 - Martici isi face serviciul si se distanteaza la 5-2.04:31 - Martici face break si conduce cu 4-2.04:23 - Martici reuseste un game la zero si conduce cu 3-2.04:21 - Se merge cap la cap, Irina isi face si ea serviciul si scorul este 2-2.04:17 - Game rapid reusit de Martici, care conduce cu 2-1.04:14 - Irina salveaza o minge de break si egaleaza la unu.04:08 - Inceput echilibrat, dar Martici isi face serviciul si are 1-0.04:01 - Meciul va incepe cu Martici la serviciu.03:45 - S-a terminat meciul dintre Zhang si Allertova, Irina va intra in scurt timp pe teren.Info:Irina ocupa locul 40 in clasamentul WTA , in timp ce adversara sa este pe locul 81.Aceasta va fi prima intalnire directa dintre cele doua jucatoare.Invingatoarea o va intalni in turul trei pe castigatoarea dintre Belinda Bencici si Luksika Kumkhum.Cea mai buna performanta a Irinei la Australian Open dateaza din 2015, cand a ajuns in optimi.