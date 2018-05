Irina Begu produce surpriza la Madrid si o elimina pe Jelena Ostapenko

Irina Begu - Jelena Ostapenko 6-3, 6-3

In ultima partida a zilei la competitia din capitala Spaniei, reprezentanta noastra a facut un meci aproape perfect si s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-3.O ora si 24 de minute a durat prima intalnire directa dintre Irina Begu si Jelena Ostapenko.Ocupanta locului 36 in clasamentul WTA i-a predat o lectie de tenis favoritei numarul 5, care n-a gasit solutii la serviciul si loviturile excelent plasate al romancei in varsta de 27 de ani.Dupa calificarea in runda a doua a turneului patronat de Ion Tiriac, Irina si-a asigurat un cec in valoare de 32.260 de euro si 65 de puncte in clasamentul WTA.In turul urmator, Irina o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Mihaela Buzarnesu si Maria Sharapova, programat duminica, in jurul orei 16:00.23:46 - Al treilea break consecutiv reusit de Irina, care va servi pentru castigarea partidei.23:39 - Letona nu renunta la lupta si reuseste din nou rebreakul.23:32 - Irina castiga din nou pe serviciul lui Ostapenko si va servi pentru 5-2.23:28 - Jelena Ostapenko recupereaza breakul.23:23 - Break Irina si sportiva noastre conduce cu 3-1 in setul doi.23:18 - Game la 0 reusit de ocupanta locului 36 WTA.23:14 - Ostapenko revine de la 0-30 si egaleaza la 1.23:11 - Irina continua sa serveasca bine si preia conducerea si in acest set II.23:01 - Scorul devine 5-3 in favoarea tenismenei romane, aflata la doar un game distanta de castigarea primului set.22:57 - Letona isi face serviciul si se mentine aproape de Irina.22:53 - Sportiva noastra ajunge la 4-2, dupa un game solid pe propriul serviciu.22:49 - Ostapenko revine de la 0-40 si isi face serviciul.22:42 - Irina salveaza doua mingi de break si isi pastreaza avantajul de un break.22:32 - Inceput bun al Irinei, cu break si apoi serviciu castigat la 0.E prima confruntare directa intre cele doua tenismene.Partida poate fi vizionata in direct la TV pe postul Digi Sport 2.Turneul de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 6,7 milioane de euro, e programat in perioada 5-13 mai.