Irina Begu s-a calificat in finala Indian Wells 125k

In semifinale, tenismena noastra a invins-o pe Lesia Tsurenko, in doua seturi, scor 6-4, 6-4.O ora si jumatate a durat semifinala dintre cele doua.In cealalta semifinala, Misaki Doi a avansat in ultimul act dupa retragerea Verei Zvonareva.Astfel, in ultimul act de la Indian Wells 125k se vor intalni Irina Begu (locul 104 WTA) si Misaki Doi (locul 86 WTA).I.G.