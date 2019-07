Irina Begu s-a calificat in sferturi la Bucharest Open

Ziare.

com

Eliminata anul trecut inca din primul tur la Bucuresti, dupa ce la editia din 2017 reusise sa isi adjudece trofeul, Begu s-a impus cu 6-4 in primul set, unul in care s-au realizat cinci break-uri.In setul secund ea a fost prima care si-a pierdut serviciul, vazandu-se rapid condusa cu 2-0. Din acel moment insa, romanca a intors jocul, reusind trei break-uri si impunandu-se cu 6-3.Irina Begu a realizat un as, fata de cei doi ai adversarei sale, si a facut 4 duble greseli, in timp ce slovena doar 3.Irina Begu va juca in sferturile de finala ale competitiei bucurestene cu invingatoarea din partida care le opune pe Lara Arruabarrena din Spania si favorita numarul 6 a turneului, germanca Laura Siegemund.Prin accederea in sferturile de finala, Begu si-a asigurat suma de 5.900 de dolari si 60 de puncte.Tot, miercuri, Irina Begu va juca si in proba de dublu acolo unde este favorita numarul 1 alaturi de Raluca Olaru. In primul tur, perechea romana va intalni cuplul alcatuit din Giorgia Marchetti (Italia) si Laura Pigossi (Brazilia) .