Irina Begu se califica in optimi la Palermo

Begu (28 ani, 100 WTA ) s-a impus intr-o ora si 43 de minute in fata unei adversare venite din calificari.Begu a avut 6 duble greseli in acest meci, iar Mrdeza (28 ani, 210 WTA) a comis 5. Diferenta a fost facuta de procentajul mai bun al romancei la punctele castigate cu primul serviciu.Irina Begu si-a asigurat un cec de 2.742 euro si 30 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe germanca Jasmine Paolini (23 ani, 142 WTA), care a eliminat-o pe germanca Laura Siegemund (31 ani, 72 WTA) cu 6-1, 6-4.