Irina Begu se califica in semifinalele turneului de la Shenzhen si o va intalni pe Simona Halep

Sportiva noastra a invins-o pe maghiara Timea Babos (55 WTA ), scor 7-5, 7-5.A fost un meci foarte echilibrat, in care Irina a fost mai precisa in momentele cheie.Sportiva noastra a incheiat primul set cu un break, suficient pentru a face diferenta.Setul secund, Irina l-a inceput mai bine, a avut 4-1, dar ulterior a aparut o cadere inexplicabila, ce i-a permis lui Babos sa conduca cu 5-4 si sa serveasca pentru a trimite meciul in decisiv.Totusi, Irina nu s-a lasat, a revenit pe tabela si a obtinut calificarea in semifinale.In urmatoarea faza a competitiei, Irina se va duela cu Simona Halep . Meciul va avea loc vineri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.In urma rezultatelor de la Shenzhen, Irina si-a asigurat un salt de trei locuri in clasamentul WTA , pana pe 40.Totodata, sportiva noastra e recompensata si cu un cec in valoare de 43.663 de dolari.08:06 - Minge de meci pentru Irina!08:01 - Game la zero reusit de Irina si scorul este 6-5. Toata presiunea acum este pe Babos, care e la serviciu.07:58 - Irina face break si egaleaza la cinci!07:52 - Irina cedeaza incredibil al patrulea game la rand si este condusa cu 5-4. Babos serveste acum pentru a trimite meciul in decisiv.07:45 - Babos castiga al treilea game la rand si egaleaza la patru!07:41 - Babos face break si se apropie la un singur game. Irina rateaza o sansa importanta.07:36 - Timea Babos isi face serviciul si se apropie la doua game-uri.07:31 - Irina se desprinde la 4-1 si e tot mai aproape de semifinale!07:28 - Irina face break si se desprinde la 3-1!07:23 - Game fara emotii pentru Irina, care conduce cu 2-1.07:19 - Timea Babos egaleaza cu un game fara emotii la serviciu.07:16 - Irina incepe cu dreptul setul secund si are 1-0 dupa un game pe propriul serviciu.07:06 - Dupa un game cu mari emotii, Irina isi face serviciul si conduce cu 6-5.06:58 - Babos isi face si ea serviciul si scorul este 5-5.06:53 - Suspansul continua in acest set palpitant, iar Irina conduce cu 5-4 dupa un game pe propriul serviciu.06:49 - Maghiara nu are emotii in acest game la serviciu si egaleaza la patru.06:44 - Babos face rebreak si scorul devine 4-3.06:40 - Irina face break si conduce cu 4-2!06:35 - Irina trece din nou in avantaj si conduce cu 3-2.06:33 - Game fara emotii pentru Babos si scorul devine 2-2.06:28 - Irina isi face serviciul dupa un game de aproape zece minute si conduce cu 2-1.06:17 - Irina face rebreak si egaleaza la unu.06:13 - Irina isi pierde serviciul in startul meciului.06:09 - Meciul incepe cu Irina Begu la serviciu.Irina ocupa locul 43 in ierarhia mondiala, in timp ce Babos este pe locul 55.Scorul intalnirilor directe este 2-1 in favoarea Irinei.Invingatoarea se va duela in semifinale cu invingatoarea dintre Simona Halep si Aryna Sabalenka.Meciul este televizat de postul Digi Sport.