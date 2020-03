Irina Begu se califica in sferturile de finala la Indian Wells 125K

Ziare.

com

Begu (29 ani, 104 WTA ) a obtinut victoria intr-o ora si 39 de minute, la prima sa confruntare cu Ahn (27 ani, 98 WTA).Romanca va intalni in sferturi o alte reprezentanta a Statelor Unite, Jessica Pegula (26 ani, 78 WTA), cap de serie numarul noua, care a trecut in optimi de compatrioata sa Shelby Rogers cu 7-6 (4), 6-2. Begu si Pegula se vor infrunta in premiera.Irina Begu si-a asigurat un cec de 4.875 dolari si 29 de puncte WTA.