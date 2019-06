LIVE Irina Begu, ACUM in turul trei de la Roland Garros

Ziare.

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului19:44 - Anisimova isi face serviciul fara emotii si are 1-0.19:37 - Anisimova va servi prima in acest meci.19:30 - Jucatoarele intra pe teren.19:10 - Meciul Irinei va incepe in cateva minute.18:59 - Meciul a fost mutat pe alt teren si va incepe dupa ora 19:20!18:48 - Tocmai s-a incheiat primul set din meciul de baieti programat inaintea duelului Irinei. Ramane de vazut daca partida Irinei va fi mutata pe alt teren sau va incepe aici, cu riscul de a fi amanata.18:00 - Din cauza programului incarcat, exista posibilitatea ca meciul sa fie amanat sau mutat pe un alt teren. Ramaneti alaturi de noi.Irina ocupa locul 116 WTA , in timp ce Anisimova este pe locul 51.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua jucatoare.La casele de pariuri , Anisimova e favorita, avand cota 1.4 sa obtina o victorie.Partida este televizata de EuroSport Romania.