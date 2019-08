Prima victorie romaneasca de la US Open 2019

Ziare.

Sportiva noastra a ajuns in turul doi al calificarilor dupa ce a trecut de turcoaica Pemra Ozgen.Irina s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci ce a durat o ora si 15 minute.In turul urmator, Irina se va duela cu Jana Cepelova, aflata pe locul 155 in clasamentul WTA Daca va trece si de acest meci, Irina va disputa finala calificarilor de la US Open. Patricia Tig , Gabriela Ruse, Alexandra Cadantu, Ana Bogdan , Irina Bara si Jaqueline Cristian sunt celelalte romance prezente in calificari la US Open 2019.C.S.