Clipe dramatice la Australian Open: Irina Begu se califica in turul doi dupa ce Andrea Petkovici s-a prabusit pe teren si a abandonat

Foto: captura Eurosport

Ziare.

com

Jucatoarea din Germania s-a prabusit pe teren si a fost la un pas sa lesine, iar cand si-a mai revenit a luat decizia sa abandoneze.Petkovici castigase primul set la tie-break, iar in setul secund jocul a fost mult mai echilibrat.Cand Irina conducea cu 4-3 si avea minge de break, Andrea Petkovici s-a prabusit insa din senin pe teren.Medicii au intervenit rapid si i-au acordat primul ajutor, iar dupa aproape zece minute au reusit sa o stabilizeze.Din cate se pare, de vina a fost caldura excesiva de la Melbourne , care a dus la dezhidratarea sportivei din Germania. Mai mult, conform EuroSport Germania, Petkovici ar fi avut si probleme la stomac.Imediat cum s-a ridicat in picioare, Petkovici a hotarat sa abandoneze jocul, astfel ca Irina se califica in turul doi.In faza urmatoare, Irina se va duela cu invingatoarea dintre Petra Kvitova si Magdalena Rybarikova.10:45 - Andrea Petkovici se ridica in picioare, insa nu se stie daca va putea continua jocul.10:43 - Andrea primeste in continuare ingrijiri, insa nu reuseste sa se ridice de jos.10:38 - Petkovici acuza probleme medicale si primeste ingrijiri. Nu este momentan clar ce s-a intamplat, dar pare foarte slabita dupa ce s-a prabusit din senin pe teren. Este foarte cald la Melbourne, iar Petkovici pare deshidratata. I s-au oferit pungi cu gheata, iar acum trainer-ul a intins-o pe spate si ii ia tensiunea.10:32 - Se merge cap la cap, iar Irina conduce cu 4-3.10:20 - Setul secund este foarte echilibrat, iar Irina conduce cu 3-2.10:15 - Petkovici isi face serviciul si scorul este 2-2.10:10 - Doua game-uri rapide, iar scorul este 2-1 pentru Irina.10:06 - Irina isi face serviciul in startul setului secund.09:53 - Irina salveaza doua mingi de set. Avem tie-break!09:49 - Petkovici face 6-5 si presiunea se muta pe Irina.09:43 - Irina intrerupe seria buna a nemtoaicei si scorul este 5-5.09:38 - Petkovici trece pentru prima data in avantaj si are 5-4.09:35 - Irina pierde al patrulea game la rand si scorul este 4-4.09:29 - Petkovici e in revenire si scorul este 4-3.09:25 - Petkovici face break si scorul este 4-2 pentru Irina.09:19 - Petkovici isi face pentru prima data serviciul in acest meci.09:16 - Irina incepe excelent si conduce cu 4-0!09:10 - Break la zero reusit de Irina si scorul este 3-0!09:07 - Irina isi face serviciul cu ceva emotii si conduce cu 2-0.09:03 - Irina face break in primul game al meciului.08:56 - Meciul va incepe cu Petkovici la serviciu.Irina ocupa locul 70 in clasamentul WTA , in timp ce Petkovici este pe locul 63.Scorul intalnirilor precedente este 2-2.Invingatoarea o va intalni in turul doi pe castigatoarea dintre Petra Kvitova si Magdalena Rybarikova.Confruntarea e televizata de EuroSport Romania.