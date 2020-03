Urcare impresionanta pentru Irina Begu in clasamentul WTA dupa finala atinsa la Indian Wells 125k. Va reveni in top 100

Ziare.

Begu a ajuns in ultimul act de la Indian Wells dupa ce a trecut in careul de asi de Lesia Tsurenko, scor 6-4, 6-4. O ora si jumatate a durat semifinala dintre cele doua.Romanca va evolua in finala cu Misaki Doi din Japonia, cea care a trecut in semifinala sa de Vera Zvonareva din Rusia. Este a cincea victorie la rand in minimum de seturi pentru Begu, care bifeaza a doua finala din acest an 2020.Ea a castigat recent titlul la Cairo, intr-un challenger ITF din capitala Egiptului, cu premii in valoare totala de 100.000 de dolari.Irina Begu ajunge acum la un bilant de 14-4 victorii/infrangeri in 2020 si va urca in zona locului 91, cel putin, inainte de finala cu Doi. Daca va triumfa in finala din SUA, va urca pe locul 81 in lume. In acest moment, ea are parte de o urcare de 13 locuri in clasament.Finala dintre Begu si Doi are loc duminica de la ora 20. Irina a invins-o pe japoneza in singurul meci direct dintre cele doua.Saptamana viitoare, Irina va juca, pe aceleasi terenuri, in calificarile pentru Indian Wells, primul turneu Premier Mandatory al anului, turneu de unde Simona Halep a anuntat sambata ca se retrage din cauza afectiunii de care sufera la nivelul talpii.