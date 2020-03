Victorie impresionanta pentru Irina Begu: Maniera categorica prin care a reusit s-o razbune pe Simona Halep

Ziare.

Tenismena aflata pe locul 104 in clasamentul WTA a trecut in runda a doua de favorita numarul 4, americanca Taylor Townsend.Irina a avansat mai departe dupa un succes categoric, scor 6-0, 6-2, la capatul unui meci care a durat doar 61 de minute.In runda urmatoare a turneului dotat cu premii in valoare totala de 162.480 de dolari, Irina o va intalni pe favorita numarul 14, Kristie Ahn.KateĊ™ina Siniakova e principala favorita la Oracle Challenger Series - Indian Wells.Anul trecut, la US Open, Taylor Townsend (locul 70 WTA) producea o surpriza de proportii in runda a doua, eliminand-o pe Simona Halep.I.G.