Victorie romaneasca la Wimbledon: Monica Niculescu si Irina Begu se califica in optimi la dublu!

Cele doua romance au trecut in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-0, de perechea formata din Xin-Yun Han si Oksana Kalashnikova.O ora si jumatate a durat intalnirea de sambata.Mai departe, Begu si Niculescu vor da in optimi peste invingatoarele disputei dintre Hsieh/Strycova si Alexandrova/Golubic.Accederea in optimi le aduce celor doua 240 de puncte WTA si 32 de mii de lire sterline.M.D.