Irina Begu, eliminata in primul tur la Shenzhen

Sportiva noastra a fost invinsa in doua seturi de Kristyna Pliskova, scor 6-3, 6-3, dupa o ora si 17 minute de joc.Iesita din Top 100 WTA in urma unui an 2019 dezastruos, Begu a fost nevoita sa joace in calificari la Shenzhen pentru a accede pe tabloul principal.Dupa doua victorii muncite, ea a pierdut in turul I si trebuie sa se multumeasca doar cu 18 puncte in ierarhia feminina si cu un cec in valoare de 4.200 de dolari.M.D.