Irina Begu, eliminata in turul I la Seul

Linette (27 ani, 48 WTA ) s-a impus in 66 de minute, timp in care a reusit 5 asi, iar Begu (29 ani, 98 WTA) a comis 5 duble greseli.Poloneza castigase si primele doua confruntari cu Begu, in 2010 la turneele ITF de la Hechingen (Germania), cu 6-3, 3-6, 7-6 (2), in optimi, si Versmold (Germania), cu 6-2, 7-5, in finala.Irina Begu, campioana la Seul in 2014 la dublu si in 2015 la simplu, va primi un cec de 2.100 dolari si un punct WTA. Irina va juca si la dublu, alaturi de rusoaica Margarita Gasparian, favoritele numarul trei urmand sa infrunte perechea sud-coreeana Seu Jeong Jang/Na-Ri Kim.Pe tabloul principal de simplu la Seul se mai afla trei romance, Mihaela Buzarnescu Patricia Tig si Ana Bogdan (ultimele doua venite din calificari).