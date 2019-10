Iuliu Muresan dezvaluie cum a plecat de la CFR Cluj: Clauza in vanzarea clubului

Ziare.

Actualul presedinte al lui Hermannstadt a explicat ca noul actionar majoritar a inclus in acordul de preluare a echipei o clauza potrivit careia contractul lui Muresan devenea unul pe perioada determinata.Practic, acesta urma sa asigure tranzitia spre o noua conducere, imediat dupa schimbarea actionariatului fiind adusi oameni noi in echipa manageriala."Normal ca mi-e dor de Cluj, dar in viata trebuie sa te adaptezi. Eram pregatit sa nu mai activez in fotbal. Cand am plecat de la CFR, mi-am zis in sine ca nu voi mai lucra la alt club. Dar am avut vreo 2-3 discutii, chiar oferte pot sa zic, si pana la urma cei de la Sibiu m-au convins sa revin in fotbal dupa o pauza de 6 luni.Eram pregatit, practic eu stiam ca voi pleca de la CFR din momentul in care a venit noul patron. Nu stiam exact data, dar stiam ca e o chestiune de timp. Si asa a si fost. La 1 octombrie 2018 mi-a expirat contractul si ma asteptam. Uite, un lucru pe care nu l-am spus niciodata. Atunci cand s-a negociat preluarea clubului de catre noii actionari se discutase ca eu n-o sa mai stau nu stiu cati ani acolo. Aveam un mandat limitat in timp, noii proprietari si-au tot adus si adus oameni, era normal ca eu sa plec. Nici n-am suferit, nici...", a spus Muresan pentru Fanatik Cel care a condus vreme de 17 ani CFR Cluj marturiseste ca este in relatii bune cu noul patron si ca discuta cu acesta."Chiar si dupa meciul cu Rennes mi-a dat un mesaj patronul echipei. L-am felicitat. Vorbesc si cu altii oameni din conducere, fara resentimente...Clubul acesta e ca si copilul meu, pot spune asta dupa atatia ani. L-am luat din Liga a treia, era total neperformant, si l-am dus la cel mai inalt nivel. Sunt legat de CFR si o sa-mi ramana in suflet cat timp voi trai."