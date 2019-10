Jelena Ostapenko, in finala turneului de la Linz dupa o revenire incredibila

Ziare.

com

Letona care in 2017 s-a impus surprinzator la Roland Garros a trecut in semifinale de rusoaica Ekaterina Alexandrova, dupa un meci de infarct.Jucatoarea din Rusia a avut trei mingi de meci si a servit de trei ori pentru castigarea jocului, insa a trebuit sa se recunoasca in cele din urma invinsa.1-6, 7-6 (5), 7-5 a fost scorul partidei dintre Jelena Ostapenko si Ekaterina Alexandrova, la capatul a doua ore si 21 de minute.In finala turneului din Austria, tenismena din Letonia o va intalni pe surprinzatoarea Cori Gauff, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser, dupa ce pierduse in calificari.Americanca in varsta de doar 15 ani a trecut in semifinale de Andrea Petkovic, cu 6-4, 6-4.Finala dintre Jelena Ostapenko si Cori Gauff e programata pentru duminica dupa-amiaza, cu incepere la ora 15:00 - ora Romaniei.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Linz.I.G.