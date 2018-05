Membra a echipei de comunicare de la Casa Alba, despre McCain: Nu conteaza, oricum moare

Ziare.

Kelly Sadler a facut aceasta remarca joi, in cadrul unei intalniri cu usile inchise la care au participat circa 20 de membri ai personalului, au indicat media americane. Un responsabil al Casei Albe a explicat ca s-a dorit a fi o gluma ratata, relateaza vineri AFP si Reuters.Sotia senatorului republican, Cindy McCain, a luat in schimb in serios comentariul, trimitandu-i lui Kelly Sadler un mesaj pe Twitter in care tine sa-i "aduca aminte" ca sotul ei "are o familie, sapte copii si cinci nepoti".Fara a dezminti ca Sadler a facut respectivele remarci, Casa Alba a transmis ulterior un comunicat in care subliniaza ca "respecta actiunile senatorului McCain pentru SUA" si "se roaga pentru el si familia sa in acest moment dificil".John McCain a fost diagnosticat anul trecut cu glioblastom, o forma agresiva de cancer cerebral, si de cateva luni s-a retras la resedinta sa din Arizona. Foarte putini dintre legislatori sau politicieni indraznesc sa evoce public eventualul deces al senatorului, erou al razboiului din Vietnam, unde a fost prizonier de razboi timp de cinci ani, fiind torturat in timpul captivitatii.Un animator al canalului TV Fox Business i-a cerut scuze senatorului joi, pe Twitter, pentru ca nu l-a contrazis pe un invitat care afirmase ca McCain a vorbit sub tortura pe cand era prizonier in Vietnam, acuzatie care a mai fost lansata in 2008 si s-a dovedit falsa.