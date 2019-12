Mourinho, furios din cauza programului meciurilor din Premier League: "E o crima!"

Ziare.

Portughezul a reclamat faptul ca echipa sa va disputa doua partide intr-un interval de 48 de ore si spune ca elevii sai vor avea mari probleme."Cum ar putea juca din nou in mai putin de 48 de ore? Distantele pe care le alearga intr-un meci, sprinturile, intensitatea... cum am putea noi sa controlam asta?Este o crima ca trebuie sa joace din nou pe 28 decembrie. Este impotriva oricarei reguli de psihologie, biologie. Insa asta este", a spus antrenorul dupa victoria cu Brighton.Tottenham s-a impus cu scorul de 2-1 in duelul de Boxing Day si se afla pe locul 5 al clasamentului din Premier League.Sambata, londonezii ii vor infrunta pe cei de la Norwich, in deplasare.M.D.